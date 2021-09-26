Кот спас сбежавшего ребенка от смерти: вирусное видео

Камеры видеонаблюдения сняли, как все происходило.

В столице Колумбии Боготе кот спас от смерти годовалого ребенка, который едва не упал со ступенек.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

В сети активно пересматривается вирусное видео, на котором можно увидеть, как кот спас от повреждений или даже смерти годовалого ребенка.

Младенец без присмотра ползал по комнате. Когда он начал добираться до лестницы, то кот, который лежал на диване, соскочил, чтобы остановить ребенка. Он набросился младенцу на спину и начал отгонять от лестницы. Таким образом, ребенок вернулся на середину комнаты, где он уже был в безопасности.

О ситуации удалось узнать из видео, которое сняли камеры наблюдения, находившиеся в доме. После публикации в сети оно набрало миллионы просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле этого года в Торонто (Канада) маленький йорки защитил свою 10-летнюю хозяйку от нападения койота, чем спас ей жизнь.

Напоминаем, что в Одесской области пес попал в выгребную яму, где мог и погибнуть, однако ему помогли спасатели.