Укр

Кот спас сбежавшего ребенка от смерти: вирусное видео

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Видео спасения младенца стало безумно популярным в сети
Видео спасения младенца стало безумно популярным в сети

Камеры видеонаблюдения сняли, как все происходило.

В столице Колумбии Боготе кот спас от смерти годовалого ребенка, который едва не упал со ступенек.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

В сети активно пересматривается вирусное видео, на котором можно увидеть, как кот спас от повреждений или даже смерти годовалого ребенка.

Младенец без присмотра ползал по комнате. Когда он начал добираться до лестницы, то кот, который лежал на диване, соскочил, чтобы остановить ребенка. Он набросился младенцу на спину и начал отгонять от лестницы. Таким образом, ребенок вернулся на середину комнаты, где он уже был в безопасности.

О ситуации удалось узнать из видео, которое сняли камеры наблюдения, находившиеся в доме. После публикации в сети оно набрало миллионы просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле этого года в Торонто (Канада) маленький йорки защитил свою 10-летнюю хозяйку от нападения койота, чем спас ей жизнь.

Напоминаем, что в Одесской области пес попал в выгребную яму, где мог и погибнуть, однако ему помогли спасатели.

Теги:
#Колумбия #Дети #Животные #Коты
Александр Усик
Спорт
Усик вынес Джошуа и отобрал пояса: хроника боя
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Усик вынес Джошуа и отобрал пояса: хроника боя
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Вероятный аккаунт отца Зеленского
Отец Зеленского, возможно, завел аккаунт в Instagram, где "посылает" пользователей: почему это может быть не фейк
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься