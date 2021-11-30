Крымчанин продает необычный орех за 100 тысяч гривен: как он выглядит на фото

В сети с юмором ответили на "выгодное" предложение

В Крыму мужчина нашел трехстворчатый грецкий орех и решил продать его за крупную сумму.

Объявление он опубликовал на популярной среди россиян платформе Авито, сообщает "Телеграф".

Некий Василий из Симферополя продает грецкий орех с тремя створками в состоянии "нового" за 300 тысяч рублей (это по курсу около 110 тысяч гривен).

"Природная аномалия встречается крайне редко! Является талисманом, притягивающим удачу и благополучие", — утверждает Василий.

Трехстворчатый грецкий орех

Стоит заметить, что и другие крымчане продают такие орехи на Авито. Так, некий скромный "Сирёжа" хочет за него 10 тысяч рублей (3,6 тысяч гривен), а Елизавета хочет сразу миллион рублей (365 тысяч гривен).

Стоит заметить, что в комментариях пользовали в большинстве своем шутят.

"Они редкие? Мне таких кучу подогнали, продаю по ляму за штуку, так и быть", "Блин, был и четырехстворчатый, а я его сожрала…", "Пойду искать, может попадется, разбогатею", "У меня в деревне целое дерево таких орехов", "А кто видел одностворчатые? Есть в наличии один. Спешите", — пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее сеть развеселило объявление о продаже пластырей "для отсоса вакцины" от коронавируса.