В сети предлагают купить пластыри для отсоса вакцины: "Самое гуманное мошенничество!"

За предполагаемый лот "стартапер" предлагает 1200 долларов

Уже несколько дней пользователи соцсетей обсуждают возможность приобрести специальный пластырь, который будет мгновенно отсасывать вакцину от коронавируса.

Многие не понимают, что изначальное предложение такого "стартапа" от Instagram-юзера Алексея Овсянникова было шуткой.

"Пластырь мгновенного отсоса вакцины — 1200 долларов. Обращаться в личку, количество ограничено", — написал мужчина в сети, прикрепив фото девушки с обычным ватным диском в руках.

Так выглядит "предложение" для продажи

На то, что это попытка в иронию, намекает даже ник пользователя — obenderster, явно в честь великого мухлевщика Остапа Бендера из "12 стульев".

Многие оценили качество шутки и даже оценили идею подобного бизнеса, как "самое гуманное мошенничество".

Кто-то же не сразу понял, что это шутка, или и вовсе воспринял ситуацию слишком серьезно.

А некоторые даже поинтересовались возможностью приобрести. По стечению обстоятельств интерес проявили жители оккупированного Донецка. На это автор шутки (к слову, житель Санкт-Петербурга), ответил, что с "оккупированной территорией" не работает.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о весьма яркой реакции соцсетей на погоню полицейских за милой хрюшкой в небольшом американском городке. Фото "задержания" не оставят равнодушным никого.