"Включите музыку из Бенни Хилла": полицейские из США насмешили сеть попытками поймать сбежавшую хрюшку

Погоня достойна экранизации Голливуда.

В городке Пенаскола, что в штате Флорида (США), местные жители пожаловались на то, что по ночам слышат шум от неизвестного зверя, которого они обозвали "то ли собакой, то ли чупакаброй". Местные правоохранители не стали стоять в стороне и быстро выяснили, что же за зверь терроризирует их район. Как оказалось, нарушителем спокойствия оказалась обычная свинья.

Об этом проинформировала пресс-служба городской полиции.

После безуспешных попыток найти владельца хрюшки, правоохранители решили взять дело в свои руки. Однако животное отказалось добровольно сотрудничать со стражами правопорядка и устроило эпичный, а местами и курьезный, побег с преследованием.

Запечатлеть "задержание" нарушителя удалось фотографу местного издания PNJ Тони Гиберсону.

Фото показались комичными даже для самих сотрудников полиции, а потому они, комментируя инцидент, порекомендовали перед просмотром включить музыку из Бенни Хилла.

В сообщении полиции отмечается, что хрюшка во время задержания не пострадала, ее передали сотрудникам службы контроля за животными.

Как сообщалось ранее, в начале октября из парка "Топильче" в Тернополе сбежала пара буйволов. Животные смогли прорваться сквозь заграждение и отправились среди ночи искать приключений в городе.