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"Увімкніть музику з Бенні Хілла": поліцейські зі США насмішили мережу спробами зловити свиню, що втекла.

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Спроби зловити свиню в США
Спроби зловити свиню в США

Погоня, що варта екранізації Голлівуду.

У містечку Пенаскола, що в штаті Флорида (США), місцеві жителі поскаржилися на те, що ночами чують шум від невідомого звіра, якого вони обізвали "чи собакою, чи чупакаброю". Місцеві правоохоронці не стали стояти осторонь і швидко з’ясували, що за звір тероризує їхній район. Як виявилося, порушником спокою виявилася звичайна свиня.

Про це повідомляє пресслужба міської поліції.

Після невдалих спроб знайти власника свині, правоохоронці вирішили взяти справу до своїх рук. Проте тварина відмовилася добровільно співпрацювати з правоохоронцями та влаштувала епічну, а місцями й курйозну, втечу з переслідуванням.

Зафіксувати "затримання" порушника вдалося фотографу місцевого видання PNJ Тоні Гіберсону.

Фото здалися комічними навіть для самих співробітників поліції, тому вони, коментуючи інцидент, порекомендували перед переглядом включити музику з Бенні Хілла.

У повідомленні поліції наголошується, що свинка під час затримання не постраждала, її передали співробітникам служби контролю за тваринами.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня з парку "Топільче" у Тернополі втекла пара буйволів. Тварини спромоглися прорватися крізь загородження і вирушили серед ночі шукати пригод у місті.

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#США #Гумор #Курйоз #Свиня
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