У мережі пропонують купити пластирі для відсмоктування вакцини: "Найгуманніше шахрайство!"

За передбачуваний лот "стартапер" пропонує 1200 доларів

Вже кілька днів користувачі соцмереж обговорюють можливість придбати спеціальний пластир, який миттєво відсмоктуватиме вакцину від коронавірусу.

Багато хто не розуміє, що початкова пропозиція такого "стартапу" від Instagram-юзера Олексія Овсяннікова була жартом.

"Пластир миттєвого відсмоктування вакцини — 1200 доларів. Звертатися в особу, кількість обмежена", — написав чоловік у мережі, прикріпивши фото дівчини зі звичайним ватним диском у руках.

Так виглядає "пропозиція" для продажу

На те, що це спроба в іронію, натякає навіть нік користувача — obenderster, явно на честь великого мухльовика Остапа Бендера з "12 стільців".

Багато хто оцінив якість жарту і навіть назвав ідею подібного бізнесу "найгуманнішим шахрайством".

Хтось не відразу зрозумів, що це жарт, або взагалі сприйняв ситуацію надто серйозно.

А дехто навіть поцікавився можливістю придбати. За збігом обставин інтерес виявили мешканці окупованого Донецька. На це автор жарту (до речі, житель Санкт-Петербурга) відповів, що з "окупованою територією" не співпрацює.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дуже яскраву реакцію соцмереж на гонитву поліцейських за милою свинкою в невеликому американському містечку. Фото "затримання" не залишать байдужим нікого.