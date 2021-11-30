Кримчанин продає незвичайний горіх за 100 тисяч гривень: як він виглядає на фото

У мережі з гумором відповіли на "вигідну" пропозицію

У Криму чоловік знайшов тристулковий волоський горіх і вирішив продати його за велику суму.

Оголошення він опублікував на популярній серед росіян платформі Авіто, повідомляє "Телеграф".

Деякий Василь із Сімферополя продає волоський горіх з трьома стулками у стані "нового" за 300 тисяч рублів (це за курсом близько 110 тисяч гривень).

"Природна аномалія зустрічається вкрай рідко! Є талісманом, який приваблює успіх і благополуччя", — стверджує Василь.

Тристулковий волоський горіх

Варто зауважити, що й інші кримчани продають такі горіхи на Авіто. Так, якийсь скромний "Сірьожа" хоче за нього 10 тисяч рублів (3,6 тисячі гривень), а Єлизавета хоче відразу мільйон рублів (365 тисяч гривень).

Варто зауважити, що в коментарях користувалися здебільшого жартують.

"Вони рідкісні? Мені таких купу підігнали, продаю по ляму за штуку, так і бути", "Блін, був і чотиристулковий, а я його зжерла...", "Піду шукати, може трапиться, розбагатію", "У мене в селі ціле дерево таких горіхів", "А хто бачив одностулкові? Є в наявності один. Поспішайте", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше мережу розвеселило оголошення про продаж пластирів "для відсмоктування вакцини" від коронавірусу.