Пара из Запорожья обманула тысячу украинцев, продавая несуществующую одежду (фото и видео)

Пара создавала в соцсети фейковые Интернет-магазины, где размещали объявления о продаже товаров

Жители Запорожья наладили схему, в рамках которой обманули около тысячи украинцев.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции во вторник, 30 ноября, дельцы заработали около 2 млн грн, продавая несуществующую одежду и обувь.

Предварительно известно, что 20-летняя жительница области, заручившись поддержкой своего 21-летнего сожителя, создала несколько Интернет-магазинов с фейковыми объявлениями по продаже товаров, которых на самом деле не было. В магазине, на который подписалось около 80 тысяч человек, они распространяли множество положительных отзывов об успешной продаже одежды и обуви. Работали исключительно по подписке, а после зачисления денег на банковскую карту – исчезали.

Таким образом, злоумышленники обманули около тысячи граждан. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 2 миллионов гривен.

Правоохранителями был проведен обыск по месту жительства подозреваемых, откуда изъяли компьютеры, мобильные гаджеты, сим-карты, кредитные карты, блокнот с расчетами и около 2 миллионов гривен.

По данному факту правоохранители уже начали расследование в рамках уголовного производства согласно части 3 статьи 190 (Мошенничество) УК Украины. Вопрос об объявлении дельцам о подозрении и избрании для них меры пресечения еще решается.

По действующему украинскому законодательству теперь им может грозить наказание в виде восьми лет тюрьмы.

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