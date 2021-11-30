Пара із Запоріжжя надурила тисячу українців, продаючи неіснуючий одяг (фото та відео)

Пара створювала у соцмережі фейкові Інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж товарів

Жителі Запоріжжя налагодили схему, в рамках якої ошукали близько тисячі українців.

Як повідомляє прес-служба Кіберполіції у вівторок, 30 листопада, ділки заробили близько 2 млн грн, продаючи неіснуючий одяг та взуття.

Попередньо відомо, що 20-річна жителька області, заручившись підтримкою свого 21-річного співмешканця, створила кілька Інтернет-магазинів із фейковими об`явами щодо продажу товарів, яких насправді у наявності не мала. У магазині, на який підписалися близько 80 тисяч людей, вони поширювали безліч позитивних відгуків про успішний продаж одягу та взуття. Працювали виключно за передплатою, а після зарахування грошей на банківську картку – зникали.

Таким чином зловмисники ошукали близько тисячі громадян. Сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронцями було проведено обшук за місцем проживання підозрюваних, звідки вилучили комп’ютери, мобільні гаджети, сім-картки, кредитні картки, блокнот з розрахунками та близько 2 мільйонів гривень.

Наразі за вказаним фактом правоохоронці вже розпочали розслідування в рамках кримінального провадження згідно частини 3 статті 190 (Шахрайство) ККУкраїни. Питання щодо оголошення ділкам про підозру та обрання для них міри запобіжного заходу ще вирішується.

За чинним українським законодавством тепер їм може загрожувати покарання у вигляді восьми років ув’язнення.

Гроші, виявлені у квартирі під час обшуку

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