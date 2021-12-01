Двое погибли, трое в больнице: грузовик столкнулся с микроавтобусом на Винничине (фото, видео)

Автомобили столкнулись в 00:40 1 декабря.

На Винничине микроавтобус Ford влетел в грузовик MAN. Водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте трагедии. Трое пострадавших, ехавшие в том же транспорте, в больнице. Среди них двое подростков.

Об этом сообщает нацполиция региона.

Авария произошла в селе Ободовка Гайсинского районе на улице Школьная чуть за полночь первого декабря.

Последствия ДТП для микроавтобуса

Последствия ДТП для грузовика

За рулем микроавтобуса был 22-летний водитель. Как сообщает полиция, он не справился с управлением на заокругленном участке трассы и вылетел на "встречку". Там столкнулся с грузовиком.

Водитель и 18-летний пассажир погибли, еще трое пассажиров с многочисленными ранами в реанимации и травматологии Бершадской больницы. Младшему — 16 лет. Все находившиеся в микроавтобусе — жители одного села — Бондуровка того же района.

Водитель грузовика 45 лет был трезв и в ДТП не пострадал. Полиция начала расследование о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть.

ДТП произошло поздно ночью

Ранее "Телеграф" писал о ДТП на трассе "Киев-Чоп" в котором погибла девочка-подросток.