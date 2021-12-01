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Двое погибли, трое в больнице: грузовик столкнулся с микроавтобусом на Винничине (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В аварии грузовик практически не пострадал Новость обновлена 01 декабря 2021, 12:57
В аварии грузовик практически не пострадал

Автомобили столкнулись в 00:40 1 декабря.

На Винничине микроавтобус Ford влетел в грузовик MAN. Водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте трагедии. Трое пострадавших, ехавшие в том же транспорте, в больнице. Среди них двое подростков. 

Об этом сообщает нацполиция региона. 

Авария произошла в селе Ободовка Гайсинского районе на улице Школьная чуть за полночь первого декабря. 

Последствия ДТП для микроавтобуса
Последствия ДТП для микроавтобуса
Последствия ДТП для грузовика
Последствия ДТП для грузовика

За рулем микроавтобуса был 22-летний водитель. Как сообщает полиция, он не справился с управлением на заокругленном участке трассы и вылетел на "встречку". Там столкнулся с грузовиком.

Водитель и 18-летний пассажир погибли, еще трое пассажиров с многочисленными ранами в реанимации и травматологии Бершадской больницы. Младшему — 16 лет. Все находившиеся в микроавтобусе — жители одного села — Бондуровка того же района. 

Водитель грузовика 45 лет был трезв и в ДТП не пострадал. Полиция начала расследование о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. 

ДТП произошло поздно ночью
ДТП произошло поздно ночью

Ранее "Телеграф" писал о ДТП на трассе "Киев-Чоп" в котором погибла девочка-подросток.

Теги:
#ДТП #Винницкая область #Авария #Грузовик #Микроавтобус
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