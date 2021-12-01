Рус

Двоє загинули, троє у лікарні: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Вінниччині (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
87
В аварії вантажівка практично не постраждала
В аварії вантажівка практично не постраждала

Автомобілі зіткнулися о 00:40 1 грудня.

На Вінниччині мікроавтобус Ford влетів у вантажівку MAN. Водій та пасажир мікроавтобуса загинули на місці трагедії. Троє постраждалих, які їхали тим самим транспортом, у лікарні. Серед них двоє підлітків.

Про це повідомляє нацполіція регіону.

Аварія сталася в селі Ободівка Гайсинського району на вулиці Шкільна за півночі першого грудня.

Наслідки ДТП для мікроавтобусу
Наслідки ДТП для мікроавтобусу
Наслідки ДТП для вантажівки
Наслідки ДТП для вантажівки

За кермом мікроавтобуса був 22-річний водій. Як повідомляє поліція, він не впорався з керуванням на заокругленій ділянці траси та вилетів на "зустрічку". Там зіткнувся з вантажівкою.

Водій та 18-річний пасажир загинули, ще троє пасажирів з численними ранами в реанімації та травматології Бершадської лікарні. Молодшому – 16 років. Усі, хто перебував у мікроавтобусі, — жителі одного села — Бондурівка того ж району.

Водій вантажівки 45 років був тверезий і у ДТП не постраждав. Поліція розпочала розслідування про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

ДТП сталося пізно вночі
ДТП сталося пізно вночі

Раніше "Телеграф" писав про ДТП на трасі "Київ-Чоп", в якому загинула дівчинка-підліток.

Теги:
#ДТП #Вінницька область #Аварія #Вантажівка #Мікроавтобус
Володимир Зеленський
Політика
Щохвилинне "вперше" та оплески кожні 30 секунд: чим запам’ятається виступ Зеленського у Раді
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Щохвилинне "вперше" та оплески кожні 30 секунд: чим запам’ятається виступ Зеленського у Раді
Дата публікації
Категорія
В аварії вантажівка практично не постраждала
Двоє загинули, троє у лікарні: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Вінниччині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський у Раді заявив, що в України дуже потужна армія
"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте!" Зеленський хоче вести прямі переговори з Росією (відео)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак
"Працювали, а не святкували": Єрмак пояснив перельоти у президентську резиденцію "Синьогора"
Дата публікації
Категорія
Політолог Михайло Чаплига не чекає жодних "майданів" у грудні
Спекотний грудень України: яким буде останній місяць року для країни