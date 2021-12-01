Двоє загинули, троє у лікарні: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Вінниччині (фото, відео)
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Автомобілі зіткнулися о 00:40 1 грудня.
На Вінниччині мікроавтобус Ford влетів у вантажівку MAN. Водій та пасажир мікроавтобуса загинули на місці трагедії. Троє постраждалих, які їхали тим самим транспортом, у лікарні. Серед них двоє підлітків.
Про це повідомляє нацполіція регіону.
Аварія сталася в селі Ободівка Гайсинського району на вулиці Шкільна за півночі першого грудня.
За кермом мікроавтобуса був 22-річний водій. Як повідомляє поліція, він не впорався з керуванням на заокругленій ділянці траси та вилетів на "зустрічку". Там зіткнувся з вантажівкою.
Водій та 18-річний пасажир загинули, ще троє пасажирів з численними ранами в реанімації та травматології Бершадської лікарні. Молодшому – 16 років. Усі, хто перебував у мікроавтобусі, — жителі одного села — Бондурівка того ж району.
Водій вантажівки 45 років був тверезий і у ДТП не постраждав. Поліція розпочала розслідування про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть.
Раніше "Телеграф" писав про ДТП на трасі "Київ-Чоп", в якому загинула дівчинка-підліток.
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