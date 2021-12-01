Не обслуживали без маски: в Запорожье мужчина выстрелил в лицо сотруднику магазина

По свидетельствам очевидцев, злоумышленник был пьян.

В Запорожье мужчина не смог совершить покупку в магазине и устроил стрельбу.

Об этом проинформировала пресс-служба полиции области.

Происшествие произошло еще 29 ноября, однако известно о нем стало лишь в среду, 1 декабря.

Сообщается, что в торговом заведении на улице 40-летия Победы владелец магазина попросил нетрезвого посетителя надеть маску, но тот оказался. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которого нарушителя удалось выпроводить из заведения. Однако покупатель видимо не смог простить обиду и вернулся через 15 минут с травматическим пистолетом, из которого произвел выстрел в лицо 47-летнему сотруднику магазина, а затем сбежал.

Пострадавшего доставили в больницу с пулевым ранением.

Злоумышленника удалось идентифицировать, как местного жителя 1972 года рождения. Примечательно, что у него было разрешение на ношение оружия, что в Украине разрешено лишь небольшому кругу лиц, включая судей, сотрудников правоохранительных органов и их семей, журналистов, депутатов и госслужащих.

Нарушителя порядка задержано, против него открыто дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296). Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Стрельба в Запорожье

Злоумышленник имел разрешение на оружие

Пострадавший доставлен в больницу

Как сообщалось ранее, в Мариуполе мужчина во время проверки "ковидных" документов взялся за нож и начал угрожать кондуктору.