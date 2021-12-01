Не обслуговували без маски: у Запоріжжі чоловік вистрілив в обличчя співробітнику магазину

За свідченнями очевидців, зловмисник був п’яний.

У Запоріжжі чоловік не зміг зробити покупку в магазині та вчинив стрілянину.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Пригода сталася ще 29 листопада, проте відомо про неї стало лише в середу, 1 грудня.

Повідомляється, що у торговому закладі на вулиці 40-річчя Перемоги власник магазину попросив нетверезого відвідувача одягнути маску, але той виявився. Словесний конфлікт переріс у бійку, під час якого порушника вдалося вивести із закладу. Однак покупець, мабуть, не зміг пробачити образу і повернувся через 15 хвилин із травматичним пістолетом, з якого зробив постріл в обличчя 47-річному співробітнику магазину, а потім втік.

Потерпілого доправили до лікарні з кульовим пораненням.

Зловмисника вдалося ідентифікувати як місцевого жителя 1972 року народження. Примітно, що він мав дозвіл на носіння зброї, що в Україні дозволено лише невеликому колу осіб, включаючи суддів, співробітників правоохоронних органів та їхніх сімей, журналістів, депутатів та держслужбовців.

Порушника порядку затримано, проти нього відкрито справу за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296). Тепер йому загрожує ув’язнення терміном від трьох до семи років.

Стрілянина у Запоріжжі

Зловмисник мав дозвіл на зброю

Потерпілого доставлено до лікарні

Як повідомлялося раніше, у Маріуполі чоловік під час перевірки "ковідних" документів взявся за ніж та почав погрожувати кондуктору.