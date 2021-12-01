Тянул обезглавленный труп на "хвосте": на Закарпатье грузовик переехал женщину (фото)

В результате наезда крупногабаритного авто погибла местная жительница

В среду, 1 декабря, около 11:35 на автодороге в городе Свалява Закарпатской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: водитель грузовика совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатья, для установления места нахождения виновника ДТП, следователям пришлось опросить очевидцев и просмотреть видеозаписи с камер наблюдения.

В результате было установлено, что водитель крупногабаритного транспортного средства марки DAF, во время движения по улице Освобождения, не справился с управлением, из-за чего допустил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть женщину-пешехода. Потерпевшая получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, а водитель с места аварии скрылся.

При этом издание Pmg.ua отмечает, что после наезда еще около 200 метров фура тянула изуродованный труп за собой, даже не замечая, что на "хвосте" есть человек.

Труп женщины на улице Освобождения в Сваляве

Благодаря оперативным действиям, стражи порядка быстро установили и задержали 55-летнего жителя Ужгородщины, который находился за рулем грузового авто. По статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, мужчину поместили в изолятор.

Сведения об указанном автособытии занесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УКУ о нарушении правил безопасности на дороге, повлекших смерть человека.

Пешеходка, погибшая в результате наезда грузовика

Следствие продолжается.

Место смертельной аварии в Сваляве

Фото от Pmg.ua.

Напомним, как Телеграф писал о том, что на трассе Киев-Чоп произошла авария, в результате которой погиб 12-летний ребенок, отец девочки находился в тяжелом состоянии, а автомобили-участники происшествия превратились в груду металлолома.