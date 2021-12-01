Тягнула обезголовлений труп на "хвості": на Закарпатті вантажівка переїхала жінку (фото)

У результаті наїзду великогабаритного авто загинула місцева жителька

У середу, 1 грудня, близько 11:35 на автодорозі у місті Свалява Закарпатської області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки вчинив наїзд на літню жінку та зник з місця пригоди у невідомому напрямку.

Як інформує прес-служба поліції Закарпаття, для встановлення місця перебування винуватця ДТП, слідчим довелося опитати очевидців та переглянути відеозаписи з камер спостереження.

У результаті було встановлено, що керманич великогабаритного транспортного засобу марки DAF, під час руху вулицею Визволення, не впорався з керуванням, через що допустив наїзд на жінку-пішохода, яка раптово вийшла на проїзну частину. Потерпіла отримала тяжкі травми, які виявилися несумісними із життям, а водій з місця аварії втік.

При цьому видання Pmg.ua зазначає, що після наїзду ще близько 200 метрів фура тягнула понівечений труп за собою, навіть не помічаючи, що на "хвості" є людина.

Труп жінки на вулиці Визволення у Сваляві

Завдяки оперативним діям, правоохоронці швидко встановили і затримали 55-річного жителя Ужгородщини, який перебував за кермом вантажного авто. Наразі, згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, чоловіка помістили в ізолятор.

Відомості щодо вказаної автоподії занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ щодо порушення правил безпеки на дорозі, які призвели до смерті людини.

Пішоходка, яка загинула в результаті наїзду вантажівки

Слідство триває.

Місце смертельної аварії у Сваляві

Фото від Pmg.ua.

Нагадаємо, як Телеграф писав про те, що на трасі Київ-Чоп сталася аварія, в результаті якої загинула 12-річна дитина, батько дівчинки перебував тяжкому стані, а автомобілі-учасники автопригоди перетворилися на купу металобрухту.