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В Мелитополе пьяный водитель на легковушке слетел с моста и чудом уцелел (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Легковушка упала с моста в Мелитополе Новость обновлена 02 декабря 2021, 15:07
Легковушка упала с моста в Мелитополе

В организме горе-водителя драгер показал 1,6 промилле алкоголя

В Мелитополе Запорожской области водитель на легковушке слетел с моста и чудом остался жив. Трагедия чуть не произошла из-за того, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в райуправлении полиции, авария произошла около 2:40 ночи 2 декабря на мосту по улице Интеркультурной.

Известно, что водитель на ВАЗ-21099 двигался по направлению к улице Воинов Интернационалистов. Мужчина превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его понесло за пределы проезжей части и, ударившись в ограду моста, легковушка сорвалась с него.

К счастью, авария обошлась без жертв, а по приезду правоохранители выяснили, что водитель был пьян – драгер показал 1,6 промилле. Больше того, горе-водитель не имел при себе документов на право управления автомобилем.

За совершенное на водителя 1976 года рождения составили сразу три протокола:

  • по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, вызванные повреждением транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества)
  • по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции)
  • по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре пассажирскую маршрутку закружило на мосту и дважды ударило об отбойник — жуткий момент ДТП попал на видео.

Теги:
#ДТП #Полиция #Легковушка #Запорожская область #Міст
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