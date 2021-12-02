У Мелітополі п’яний водій на легковику злетів з мосту та дивом вцілів (фото)

У організмі горе-водія драгер показав 1,6 проміле алкоголю

У Мелітополі Запорізької області водій на легковику злетів з мосту та дивом залишився живим. Трагедія ледь не сталася через те, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили у райуправлінні поліції, аварія сталася близько 2:40 ночі 2 грудня на мосту по вулиці Інтеркультурній.

Відомо, що водій на ВАЗ-21099 рухався у напрямку вулиці Воїнів Інтернаціоналістів. Чоловік перевищив швидкість, не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там його понесло за межі проїзної частини та, вдарившись в огорожу мосту, легковик зірвався з нього.

На щастя, аварія обійшлася без жертв, а по приїзду правоохоронці з’ясували, що водій був п’яним — драгер показав 1,6 проміле. Щобільше, горе-водій не мав при собі документів на право керування автомобілем.

За скоєне на водія 1976 року народження склали одразу три протоколи:

за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричини пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд, чи іншого майна)

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції)

за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

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