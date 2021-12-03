На Луганщине осудили семью палачей и убийц, среди них подросток

Суд признал виновными троих человек. Они содержатся под стражей.

В Луганской области летом 2020 года произошло жестокое убийство — мужчину задушили. До смерти ему нанесли около сотни ударов и изнасиловали. Суд доказал — погибшего убили и пытали члены одной семьи из Северодонецка. Среди убийц был подросток.

Об этом сообщает сайт прокуратуры.

В июне семья из трех человек — женщины, мужчины и 16-летнего парня встретили знакомого возле своего дома. Эта встреча стала роковой — они обвинили мужчину в краже и начали избивать, "выбивая" признание.

Они угрозами отвели его в общежитие, где жили. Они положили его лицом в пол и обвязали веревкой, лиши возможности двигаться. Ножкой от табуретки злоумышленники избивали его. Затем мужчину изнасиловали. Как сообщает прокуратура, это инициировала женщина. Страдания погибшего закончились удушением — именно оно стало причиной смерти. Задушил мужчину отчим.

Ранее судимый, он получил максимальный срок — 13 лет за решеткой. Его признали виновным в пытках, изнасиловании, незаконном лишении свободы и преднамеренном убийстве. Меньший срок получила женщина — 10 лет. Это максимальное наказание за пытки, втягивание несовершеннолетнего в преступление, изнасилование и лишение свободы.

Самый младший участник издевательства — подросток получил 5 лет с принудительными медицинскими мероприятиями.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший узник пыточной оккупантов "Изоляция" рассказал, что там происходило.