Укр

На Луганщине осудили семью палачей и убийц, среди них подросток

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Максимальное наказание получил мужчина. Новость обновлена 03 декабря 2021, 16:49
Максимальное наказание получил мужчина.

Суд признал виновными троих человек. Они содержатся под стражей.

В Луганской области летом 2020 года произошло жестокое убийство — мужчину задушили. До смерти ему нанесли около сотни ударов и изнасиловали. Суд доказал — погибшего убили и пытали члены одной семьи из Северодонецка. Среди убийц был подросток.

Об этом сообщает сайт прокуратуры. 

В июне семья из трех человек — женщины, мужчины и 16-летнего парня встретили знакомого возле своего дома. Эта встреча стала роковой — они обвинили мужчину в краже и начали избивать, "выбивая" признание. 

Они угрозами отвели его в общежитие, где жили. Они положили его лицом в пол и обвязали веревкой, лиши возможности двигаться. Ножкой от табуретки злоумышленники избивали его. Затем мужчину изнасиловали. Как сообщает прокуратура, это инициировала женщина. Страдания погибшего закончились удушением — именно оно стало причиной смерти. Задушил мужчину отчим. 

Ранее судимый, он получил максимальный срок — 13 лет за решеткой. Его признали виновным в пытках, изнасиловании, незаконном лишении свободы и преднамеренном убийстве. Меньший срок получила женщина — 10 лет. Это максимальное наказание за пытки, втягивание несовершеннолетнего в преступление, изнасилование и лишение свободы. 

Самый младший участник издевательства — подросток получил 5 лет с принудительными медицинскими мероприятиями. 

Ранее "Телеграф" писал, что бывший узник пыточной оккупантов "Изоляция" рассказал, что там происходило. 

Теги:
#Луганская область #Убийство #Избиение #Насилие
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