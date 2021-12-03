На Луганщині засудили родину катів та вбивць, серед них підліток

Суд визнав винними трьох людей. Вони утримуються під вартою.

На Луганщині влітку 2020 року сталося жорстоке вбивство — чоловіка задушили. До смерті йому завдали близько сотні ударів та зґвалтували. Суд довів — загиблого вбили та катували члени однієї родини із Сєверодонецька. Серед убивць був підліток.

Про це повідомляє сайт прокуратури.

У червні сім’я із трьох людей — жінки, чоловіки та 16-річного хлопця зустріли знайомого біля свого будинку. Ця зустріч стала фатальною — вони звинуватили чоловіка в крадіжці і почали бити, "вибиваючи" зізнання.

Вони погрозами відвели його до гуртожитку, де мешкали. Вони поклали його обличчям у підлогу і обв’язали мотузкою, позбавивши можливості рухатися. Ніжкою від табуретки зловмисники били його. Потім чоловіка зґвалтували. Як повідомляє прокуратура, це ініціювала жінка. Страждання загиблого закінчилися задушенням — саме воно спричинило смерть. Задушив чоловіка вітчим.

Раніше засуджений, він отримав максимальний термін — 13 років за ґратами. Його визнали винним у тортурах, згвалтуванні, незаконному позбавленні волі та навмисному вбивстві. Найменший термін отримала жінка – 10 років. Це максимальне покарання за тортури, втягування неповнолітнього у злочин, згвалтування та позбавлення волі.

Наймолодший учасник знущання – підліток отримав 5 років із примусовими медичними заходами.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній в’язень катувань окупантів "Ізоляція" розповів, що там відбувалося.