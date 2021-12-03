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Пытки кипятильником и сожжение заживо: на Донетчине мужчину обвиняют в двух убийствах (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Орудие насилия во время второго убийства. Новость обновлена 03 декабря 2021, 22:34
Орудие насилия во время второго убийства.

Сообщники обвиняемого проходят по отдельным уголовным делам.

Убийства и грабежи — жителю села Новотроицкое Донецкой области угрожает пожизненное заключение. Жертвами злоумышленника становились пожилые люди. 

Об этом сообщает сайт прокуратуры Донетчины. 

Первый факт, обнародованный ведомством, относится к 12 мая этого года. Тогда обвиняемый с тремя сообщниками ворвались в дом 90-летнего старика в селе Трудовое. Они связали пенсионера, били его монтировкой и пытали раскаленным кипятильником. Все — ради того, чтобы он рассказал, где находятся ценности. После — его завалили тряпками и подожгли.

Добычей преступников стали 1,5 тысячи гривен, медали, столовые приборы. 

Жизнь человека оценили в 1500 грн
Жизнь человека оценили в 1500 грн
Жилье погибшего
Жилье погибшего

Второй случай произошел двумя месяцами позднее. В июле мужчина пришел к 60-летней женщине в Краматорске и начал требовать деньги. Чтобы добиться своего, он бил ее молотком по спине, а затем привязал к стулу шнуром и эластичными бинтами, сделав скользящую петлю. Женщина задохнулась. Из жилья женщины он вынес 7 тысяч гривен и металл. Задержать его удалось спустя 4 дня — мужчина пытался спрятаться на территории Днепропетровской области. 

Ранее "Телеграф" писал о случае пыток и убийстве в Луганской области — над мужчиной издевалась целая семья, включая сына-подростка. 

Теги:
#Донецкая область #Убийство #Избиение #Пытки
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