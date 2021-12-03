Пытки кипятильником и сожжение заживо: на Донетчине мужчину обвиняют в двух убийствах (фото, видео)

Сообщники обвиняемого проходят по отдельным уголовным делам.

Убийства и грабежи — жителю села Новотроицкое Донецкой области угрожает пожизненное заключение. Жертвами злоумышленника становились пожилые люди.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Донетчины.

Первый факт, обнародованный ведомством, относится к 12 мая этого года. Тогда обвиняемый с тремя сообщниками ворвались в дом 90-летнего старика в селе Трудовое. Они связали пенсионера, били его монтировкой и пытали раскаленным кипятильником. Все — ради того, чтобы он рассказал, где находятся ценности. После — его завалили тряпками и подожгли.

Добычей преступников стали 1,5 тысячи гривен, медали, столовые приборы.

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Жилье погибшего

Второй случай произошел двумя месяцами позднее. В июле мужчина пришел к 60-летней женщине в Краматорске и начал требовать деньги. Чтобы добиться своего, он бил ее молотком по спине, а затем привязал к стулу шнуром и эластичными бинтами, сделав скользящую петлю. Женщина задохнулась. Из жилья женщины он вынес 7 тысяч гривен и металл. Задержать его удалось спустя 4 дня — мужчина пытался спрятаться на территории Днепропетровской области.

Ранее "Телеграф" писал о случае пыток и убийстве в Луганской области — над мужчиной издевалась целая семья, включая сына-подростка.