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Катування кип’ятильником і спалення живцем: на Донеччині чоловіка звинувачують у двох вбивствах (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Зброя насильства під час другого вбивства. Новина оновлена 03 грудня 2021, 22:34
Зброя насильства під час другого вбивства.

Спільники обвинуваченого проходять у окремих кримінальних справах.

Вбивства та пограбування — мешканцю села Новотроїцьке Донецької області загрожує довічне ув’язнення. Жертвами зловмисника ставали люди похилого віку.

Про це повідомляє сайт прокуратури Донеччини.

Перший факт, оприлюднений відомством, належить до 12 травня цього року. Тоді обвинувачений із трьома спільниками увірвалися до будинку 90-річного старого чоловіка в селі Трудове. Вони зв’язали пенсіонера, били його монтувалкою і катували розпеченим кип’ятильником. Все — заради того, щоб він розповів, де є цінності. Після — його завалили ганчірками та підпалили.

Здобиччю злочинців стали 1,5 тисяч гривень, медалі, столові прилади.

Життя людини оцінили у 1500 грн
Життя людини оцінили у 1500 грн
Житло загиблого
Житло загиблого

Другий випадок стався на два місяці пізніше. У липні чоловік прийшов до 60-річної жінки у Краматорську та почав вимагати гроші. Щоб досягти свого, він бив її молотком по спині, а потім прив’язав до стільця шнуром і еластичними бинтами, зробивши петлю, що ковзає. Жінка задихнулася. З житла жінки він виніс 7 тисяч гривень та метал. Затримати його вдалося через 4 дні – чоловік намагався сховатись на території Дніпропетровської області.

Раніше "Телеграф" писав про випадок тортур і вбивство в Луганській області — над чоловіком знущалася ціла сім’я, включаючи сина-підлітка.

Теги:
#Донецька область #Вбивство #Побиття #Тортури
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