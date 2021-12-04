Укр

Часть Украины заметает снегом: более 100 населенных пунктов остались без электричества (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Больше всего от осадков пострадали западные регионы Новость обновлена 04 декабря 2021, 09:55
Больше всего от осадков пострадали западные регионы

Первый снег наконец-то пришел и на юг страны, в Одессу

С поздней ночи 4 декабря жители различных населенных пунктов Украины могут наблюдать за окном настоящие снегопады. В большинстве случаев это мокрый снег, который создает налипание и угрозу обесточивания населенных пунктов.

О том, как сейчас обстоит ситуация с осадками, расскажет "Телеграф".

Западный регион

Больше всего от "свежих" снегопадов пострадали области в западной части Украины. Здесь осадки принесли самые различные последствия.

С одной стороны — отличный снежный покров в горах и на горнолыжных курортах, что только порадовало отдыхающих. На вэб-камерах из Буковеля можно заметить, что в некоторых его местах снег все еще продолжает падать, хоть и не в таких больших количествах, как раньше.

В целом сообщается, что в Карпатах температура воздуха за несколько часов снизилась до -16°С. Снежный покров местами достигает одного метра в высоту.

Вид на гору Пип Иван Черногорский
Вид на гору Пип Иван Черногорский

Второй стороной медали стали обрывы линий электропередач. Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра без электричества осталось около 130 населенных пунктов на Львовщине и Ивано-Франковщине.

Сейчас возобновлением электропитания занимаются специалисты из местных облэнерго.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, на данный момент проезд по главным трассам региона обеспечен в свободном режиме.

Южный регион

Порадовались первому снегу и на юге страны. К примеру, для Одесской области осадки такого типа стали первыми в этом зимнем сезоне. 

На севере области, в Подольске, легкий снегопад жители наблюдали еще поздней ночью.

К Одессе и пригороду снежная погода добралась ближе к раннему утру.

Впрочем, следует добавить, что снег идет мокрый, поэтому он практически сразу же тает, создавая дополнительные неудобства в виде слякоти под ногами и больших луж. Такой расклад неудивителен — в Одессе держится температура на уровне +2°С, а синоптики и вовсе обещают, что снег в какой-то момент перевернет на дождь.

Прогноз погоды на 4 декабря от Гидрометцентра
Прогноз погоды на 4 декабря от Гидрометцентра

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как радовались первому снегу жители других областей страны.

Теги:
#Львовская область #Одесса #Погода #Карпаты #Ивано-Франковская область #Снег
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