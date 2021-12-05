На Днепропетровщине за неделю осквернили уже две ханукии: видео и детали

Вандалов задержали сотрудники полиции

В Кривом Роге выступление уличного музыканта Денчика закончилось актом вандализма. Один из слушателей залез на ханукальный светильник и зажег факел. Это уже второй случай за неделю, когда подросткам Днепропетровщины мешает символ еврейского праздника.

Как сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог", концерт Денчика состоялся в субботу, 4 декабря, на артмайдане. В какой-то момент один из фанатов музыканта залез на ханукию и зажег факел.

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По факту вандализма на место вызвали полицию. По прибытию, правоохранители оцепили артмайдан лентой, а вандалов задержали. Остальные слушатели уличного концерта разбрелись по Почтовому проспекту.

Известно, что дебоширами и их родителями занялись сотрудники полиции. За содеянное последним грозит протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составят протокол.

Акт вандализма состоялся на артмайдане в Кривом Роге

Парень зажег ханукальный светильник

На место вызвали правоохранителей

Стоит отметить, что еще один акт вандализма над ханукией состоялся 29 ноября в городе Днепр. Как сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный", группа неизвестных людей рано утром отключила и перевернула ханукию, находящуюся на Европейской площади.

Позже стало известно, что над светильником, установленным к еврейскому празднику Ханука, надругались пятеро молодых человек возрастом от 17 до 20 лет. За совершенное им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, как сообщал "Телеграф", уличный музыкант Денчик (настоящее имя Денис Опара) был замешан уже в нескольких скандалах, во время который получал телесные повреждения разной степени тяжести. В частности, в конце марта этого года в центре Киева его избили и грозились отрезать палец за исполнение песни российского репера Моргенштерна. А в конце сентября Денчика ударили так, что он потерял сознание.