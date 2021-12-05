На Дніпропетровщині за тиждень осквернили вже дві ханукії: відео та деталі

Вандалів затримали співробітники поліції

У Кривому Розі виступ вуличного музиканта Денчик закінчився актом вандалізму. Один із слухачів заліз на ханукальний світильник і запалив смолоскип. Це вже другий випадок за тиждень, коли підліткам на Дніпропетровщині заважає символ єврейського свята.

Як повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг", концерт Денчика відбувся у суботу, 4 грудня, на артмайдані. Якоїсь миті один із фанатів музиканта заліз на ханукію і запалив смолоскип.

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За фактом вандалізму на місце викликали поліцію. Після прибуття правоохоронці оточили артмайдан стрічкою, а вандалів затримали. Інші слухачі вуличного концерту розбрелися по Поштовому проспекту.

Відомо, що бешкетниками та їхніми батьками зайнялися співробітники поліції. За вчинене останнім загрожує протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Акт вандалізму відбувся на артмайдані у Кривому Розі

Хлопець запалив ханукальний світильник

На місце викликали правоохоронців

Варто зазначити, що ще один акт вандалізму над ханукією відбувся 29 листопада у місті Дніпро. Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний", група невідомих людей рано-вранці відключила і перевернула ханукію, що знаходиться на Європейській площі.

Пізніше стало відомо, що над світильником, встановленим до єврейського свята Ханука, поглумилися п’ятеро молодих людей віком від 17 до 20 років. За вчинене ним загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", вуличний музикант Денчик (справжнє ім’я Денис Опара) був замішаний вже у кількох скандалах, під час яких отримував тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема, наприкінці березня цього року у центрі Києва його побили та погрожували відрізати палець за виконання пісні російського репера Моргенштерна. А наприкінці вересня Денчика вдарили так, що він знепритомнів.