"Нас двое, а вы одни": в Черкасской области студенты готовили массовый расстрел одногруппников (фото)

Двое украинцев активно делились жестокими планами в запрещенной соцсети "ВКонтакте"

В одном из колледжей Черкасской области двое студентов готовили массовый расстрел своих одногруппников.

Об этом сообщили в СБУ, предоставляя в качестве вещдоков оружие и сценарий возможного теракта.

По версии следователей, информацию о том, что в колледже Черкасской области состоится "шутинг", распространили в запрещенной в нашей стране российской соцсети "ВКонтакте". Там двое студентов этого же учебного заведения делились планами о массовом расстреле своих же одногруппников и, по информации СБУ, призывали других людей присоединиться к их преступной группе.

В результате, к парням пришли с обысками и обнаружили два пистолета и компьютеры со всеми преступными планами и переписками о стрельбе. В частности, ребята публиковали свои фото с оружием и подписями: "Нас двое, а вы одни", "Осталось еще чуть-чуть. Как я этого жду" и прочими.

СБУ предотвратила теракт, который анонсировали "ВКонтакте"

По факту теракта открыто уголовное производство: санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы. Продолжается расследование.

Тем временем в Житомире расследуют загадочную смерть двух студентов аграрного колледжа — Назара и Ярослава, тела которых нашли в техническом водоеме на территории общежития.