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"Нас двоє, а ви одні": на Черкащині студенти готували масовий розстріл одногрупників (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У студентів знайшли зброю та підтвердження підготовки теракту Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:08
У студентів знайшли зброю та підтвердження підготовки теракту

Двоє українців активно ділилися жорстокими планами у забороненій соцмережі "ВКонтакті"

В одному із коледжів Черкаської області двоє студентів готували масовий розстріл своїх одногрупників.

Про це повідомили в СБУ, надаючи як речові докази зброю і сценарій можливого теракту.

За версією слідчих, інформацію про те, що у коледжі Черкаської області відбудеться "шутинг", поширили у забороненій у нашій країні російській соцмережі "ВКонтакті". Там двоє студентів цього ж навчального закладу ділилися планами щодо масового розстрілу своїх одногрупників і, за інформацією СБУ, закликали інших людей приєднатися до їхньої злочинної групи.

В результаті, до хлопців прийшли з обшуками та виявили два пістолети та комп’ютери з усіма злочинними планами та листуваннями про стрілянину. Зокрема, хлопці публікували свої фото зі зброєю та підписами: "Нас двоє, а ви самі", "Залишилося ще трохи. Як я цього чекаю" та іншими.

СБУ запобігла теракту, який анонсували "ВКонтакті"
СБУ запобігла теракту, який анонсували "ВКонтакті"

За фактом теракту відкрито кримінальне провадження: санкція передбачає до 10 років ув’язнення. Продовжується розслідування.

Тим часом у Житомирі розслідують загадкову смерть двох студентів аграрного коледжу — Назара та Ярослава, тіла яких знайшли у технічній водоймі на території гуртожитку.

Теги:
#Теракт #Студенти #Розстріл #Коледж
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