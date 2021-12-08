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Более четырех десятков воспитанников детсада в Кривом Роге подхватили опасную инфекцию: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Острая кишечная инфекция у воспитанников детского сада на Днепропетровщине Новость обновлена 08 декабря 2021, 21:49
Острая кишечная инфекция у воспитанников детского сада на Днепропетровщине

Пострадали воспитанники шести групп заведения.

В дошкольном учебном заведении №301 городв Кривой Рог отравились более 40 воспитанников и воспитатель. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госпродслужбы в Днепропетровской области, по предварительным данным, пострадали воспитанники шести групп учреждения.

Первые симптомы кишечно-желудочных расстройств у малышей проявились еще 3 декабря. Во время обеденного сна у 17 детей началась рвота. На следующий день еще 19 воспитанников детского сада начало тошнить, поднялась температура и начался понос. Впоследствии подобные симптомы проявились у еще пятерых детей.

Родители семи воспитанников по телефону сообщили своим врачам-педиатрам о том, что малыши плохо чувствуют себя и попросили консультации для лечения дома. Одного ребенка госпитализировали. Врачи оперативно диагностировали у маленького пациента подозрение на инфекционное заболевание, но его выписали домой без подтверждения диагноза. Другому воспитаннику родители вызвали "скорую", но, получив рекомендации от врачей, от госпитализации они отказались.

Сейчас в дошкольном учебном заведении проходят проверки: у детей и персонала отобрали анализы, а во всех помещениях провели дезинфекцию.

Результаты проб в настоящее время обрабатываются. Причины возникновения эпидусложнений выясняют специалисты Криворожского городского управления ГУ Госпотребслужбы.

По указанному факту уже приступили к эпидемиологическому расследованию.

Детский сад закрыли на карантин.

Также напомним, как Телеграф писал еще об одном случае, который произошел в Кривом Роге: там неизвестный мужчина украл из магазина коробку с деньгами, которые собирали для онкобольного ребенка. Инцидент удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.

Теги:
#Детсад #Кривой Рог #Кишечная инфекция #Днепропетровщина #Инфекция #Дитина
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