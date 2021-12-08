Понад чотири десятки вихованців дитсадка у Кривому Розі підхопили небезпечну інфекцію: подробиці

Постраждали вихованці шести груп закладу.

У дошкільному навчальному закладі № 301 міста Кривий Ріг отруїлися понад 40 вихованців та вихователь. У всіх діагностували гостру кишкову інфекцію.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, за попередніми даними постраждали вихованці шести груп закладу.

Перші симптоми кишково-шлункових розладів у малечі проявились ще 3 грудня. Під час обіднього сну у 17 дітей розпочалася блювота. Наступного дня ще 19 вихованців дитячого садочка почало нудити, піднялася температура та розпочався пронос. Згодом подібні симптоми проявилися у ще п`ятьох діток.

Батьки семи вихованців телефоном повідомили своїх лікарів-педіатрів про те, що малеча погано почувається і попросили консультації для лікування вдома. Одну дитину госпіталізували. Лікарі оперативно діагностували у маленького пацієнта підозру на інфекційне захворювання, але його виписали додому без підтвердження діагнозу. Іншому вихованцеві батьки викликали "швидку", але, отримавши рекомендації від лікарів, від госпіталізації вони відмовилися.

Зараз у дошкільному навчальному закладі тривають перевірки: у дітей та персоналу відібрали аналізи, а у всіх приміщеннях провели дезінфекцію.

Результати проб наразі опрацьовуються. Причини виникнення епідускладнення з`ясовують спеціалісти Криворізького міського управління ГУ Держпродспоживслужби.

За вказаним фактом вже розпочали епідеміологічне розслідування.

Дитячий садочок закрили на карантин.

Також нагадаємо, як Телеграф писав про ще один випадок, який трапився у Кривому Розі: там невідомий чоловік вкрав з магазину коробку із грошима, які збирали для онкохворої дитини. Інцидент вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження.