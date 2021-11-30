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У Кривому Розі чоловік вкрав гроші для онкохворої дитини (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Кривому Розі шукають злодія Новина оновлена 30 листопада 2021, 14:36
У Кривому Розі шукають злодія

Одного із учасників крадіжки вже затримали

У Кривому Розі розшукують чоловіка за співучасть у викраденні із місцевого магазину коробки із грошима. Кошти збирали для лікування онкохворої дитини.

Як повідомляє місцеве видання "Свої", інцидент стався у вівторок, 30 листопада, близько 9:52 ранку у продуктовому магазині "Зефір".

Відомо, що один із чоловіків увійшов до магазину, поки продавщиця відлучилася, і вирвав із прилавка прикріплений бокс для благодійності. На вулиці злодія чатували його спільники, потім вони зникли.

Коли зникнення коробки помітила продавчиня, вона звернулася до поліції. Одного зі злодюжок вдалося затримати гарячими слідами зі вкраденим боксом у руках. Сума, яку вдалося зібрати для допомоги дитині з онкологією, становила 10 тисяч гривень.

Ще одного учасника крадіжки розшукує поліція, він потрапив на камери відеоспостереження. Якщо ви впізнали людину з фотографії нижче і вам відомо про її місцеперебування – просять дзвонити 102.

Цього чоловіка розшукує поліція за крадіжку боксу з грошима з магазину
Цього чоловіка розшукує поліція за крадіжку боксу з грошима з магазину

Раніше "Телеграф" повідомляв про курйозний випадок, що трапився зі злодієм у Краматорську. Чоловік, який перебував у розшуку, самостійно викликав правоохоронців, щоб вони проконсультували його щодо того, чи не знаходиться він у розшуку.

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#Дніпропетровська область #Крадіжка #Гроші #Злодії #Кривий Ріг
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