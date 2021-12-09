Тело пропавшего водителя Bla-bla-car нашли спустя пять лет: подробности и фото

В начале декабря завершилась экспертиза по найденному трупу и подтвердила личность.

Сотрудники СБУ нашли останки пропавшего в 2016 году водителя Bla-bla-car Тараса Познякова. Место обнаружения тела не сообщают, но отмечают, что труп найден еще в теплое время года. К поискам привлекли технику Минобороны. Останки нашли возле трассы "Житомир-Киев". В СБУ рассматривают возможность заказного убийства.

Поиски охватили территорию вдоль трассы

Как сообщили в ведомстве, поисковые работы велись с использованием спецоборудования — георадара ВСУ. За пять лет изменился ландшафт — велись строительные работы, образовались свалки.

Место захоронения установили в результате следствия

Тело Тараса Познякова

Позняков пропал в начале апреля 2016 года, когда вез пассажиров со Львова в Киев. Его автомобиль обнаружили на Киевщине неделю спустя. В убийстве заподозрили двух участников "Правого сектора" россиянина Луана Кингисеппа и украинца Дмитрия Голуба. Первый погиб в марте 2019 подорвавшись в своей квартире. В том же году Голуб был осужден пожизненно.

Убитый Тарас Позняков

Следствие доказало, что убийство было заранее спланированным — мужчины приехали во Львов и зарегистрировались именно на поездку с Тарасом. Парня убили в день отъезда на той же трассе, где пятью годами позднее найдут его тело. Между поселками Бузова и Гуровщина его жизнь оборвали выстрелы из пистолета "ТТ". Их, по данным СБУ, совершил Кингисепп. Как сообщили в пресс-службе ведомства тело закопали, а машину отогнали в гараж к знакомому.

Ранее "Телеграф" писал о раскрытом убийстве и суде на Луганщине. Семья пытала и убила мужчину, в издевательствах участвовал сын подросткового возраста.