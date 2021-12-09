Тіло зниклого водія Bla-bla-car знайшли через п’ять років: подробиці та фото

На початку грудня завершилася експертиза щодо знайденого трупа та підтвердила особу.

Співробітники СБУ знайшли рештки зниклого у 2016 році водія Bla-bla-car Тараса Познякова. Місце виявлення тіла не повідомляють, але зазначають, що труп знайдено ще в теплу пору року. До пошуків залучили техніку Міноборони. Рештки знайшли біля траси "Житомир-Київ". У СБУ розглядають можливість замовного вбивства.

Пошуки охопили територію вздовж траси

Як повідомили у відомстві, пошукові роботи велися з використанням спецобладнання – георадару ЗСУ. За п’ять років змінився ландшафт – велися будівельні роботи, утворилися звалища.

Місце поховання встановили внаслідок слідства

Тіло Тараса Познякова

Позняков зник на початку квітня 2016 року, коли віз пасажирів зі Львова до Києва. Його автомобіль виявили на Київщині через тиждень. У вбивстві запідозрили двох учасників "Правого сектору" росіянина Луана Кінгісеппа та українця Дмитра Голуба. Перший загинув у березні 2019 року підірвавшись у своїй квартирі. Того ж року Голуб був засуджений довічно.

Убитий Тарас Позняков

Слідство довело, що вбивство було заздалегідь сплановане — чоловіки приїхали до Львова і зареєструвалися саме на поїздку з Тарасом. Хлопця вбили в день від’їзду на тій же трасі, де на п’ять років пізніше знайдуть його тіло. Між селищами Бузова та Гуровщина його життя обірвали постріли з пістолета "ТТ". Їх, за даними СБУ, зробив Кінгісепп. Як повідомили у пресслужбі відомства, тіло закопали, а машину відігнали в гараж до знайомого.

Раніше "Телеграф" писав про розкрите вбивство та суд на Луганщині. Сім’я катувала і вбила чоловіка, у знущаннях брав участь син підліткового віку.