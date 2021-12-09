Рус

Тіло зниклого водія Bla-bla-car знайшли через п’ять років: подробиці та фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
500
У СБУ зазначають, що пошуки ускладнилися через зміну рельєфу Новина оновлена 09 грудня 2021, 13:16
У СБУ зазначають, що пошуки ускладнилися через зміну рельєфу

На початку грудня завершилася експертиза щодо знайденого трупа та підтвердила особу.

Співробітники СБУ знайшли рештки зниклого у 2016 році водія Bla-bla-car Тараса Познякова. Місце виявлення тіла не повідомляють, але зазначають, що труп знайдено ще в теплу пору року. До пошуків залучили техніку Міноборони. Рештки знайшли біля траси "Житомир-Київ". У СБУ розглядають можливість замовного вбивства.

Пошуки охопили територію вздовж траси
Пошуки охопили територію вздовж траси

Як повідомили у відомстві, пошукові роботи велися з використанням спецобладнання – георадару ЗСУ. За п’ять років змінився ландшафт – велися будівельні роботи, утворилися звалища.

Місце поховання встановили внаслідок слідства
Місце поховання встановили внаслідок слідства
Тіло Тараса Познякова
Тіло Тараса Познякова

Позняков зник на початку квітня 2016 року, коли віз пасажирів зі Львова до Києва. Його автомобіль виявили на Київщині через тиждень. У вбивстві запідозрили двох учасників "Правого сектору" росіянина Луана Кінгісеппа та українця Дмитра Голуба. Перший загинув у березні 2019 року підірвавшись у своїй квартирі. Того ж року Голуб був засуджений довічно.

Убитий Тарас Позняков
Убитий Тарас Позняков

Слідство довело, що вбивство було заздалегідь сплановане — чоловіки приїхали до Львова і зареєструвалися саме на поїздку з Тарасом. Хлопця вбили в день від’їзду на тій же трасі, де на п’ять років пізніше знайдуть його тіло. Між селищами Бузова та Гуровщина його життя обірвали постріли з пістолета "ТТ". Їх, за даними СБУ, зробив Кінгісепп. Як повідомили у пресслужбі відомства, тіло закопали, а машину відігнали в гараж до знайомого.

Раніше "Телеграф" писав про розкрите вбивство та суд на Луганщині. Сім’я катувала і вбила чоловіка, у знущаннях брав участь син підліткового віку.

Теги:
#СБУ #Тіло #Водій #Тарас Позняков
Газу 2022 року чиновники прогнозують зростання тарифу на 13-20%
Гроші
Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Газу 2022 року чиновники прогнозують зростання тарифу на 13-20%
Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники
Дата публікації
Категорія
У Житомирі комунальники всю ніч розчищали вулиці
Транспортний колапс та масові травми пішоходів: погода в Україні готує неприємний сюрприз (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
"Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта"
Вчені озвучили новий несподіваний симптом "Омікрону": що відомо
Дата публікації
Категорія
Свиню начебто купили спеціально для експерименту
"Всесвітній пи**ець": мережу шокувало величезне тату для свині у Києві (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року