Тіло зниклого водія Bla-bla-car знайшли через п’ять років: подробиці та фото
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На початку грудня завершилася експертиза щодо знайденого трупа та підтвердила особу.
Співробітники СБУ знайшли рештки зниклого у 2016 році водія Bla-bla-car Тараса Познякова. Місце виявлення тіла не повідомляють, але зазначають, що труп знайдено ще в теплу пору року. До пошуків залучили техніку Міноборони. Рештки знайшли біля траси "Житомир-Київ". У СБУ розглядають можливість замовного вбивства.
Як повідомили у відомстві, пошукові роботи велися з використанням спецобладнання – георадару ЗСУ. За п’ять років змінився ландшафт – велися будівельні роботи, утворилися звалища.
Позняков зник на початку квітня 2016 року, коли віз пасажирів зі Львова до Києва. Його автомобіль виявили на Київщині через тиждень. У вбивстві запідозрили двох учасників "Правого сектору" росіянина Луана Кінгісеппа та українця Дмитра Голуба. Перший загинув у березні 2019 року підірвавшись у своїй квартирі. Того ж року Голуб був засуджений довічно.
Слідство довело, що вбивство було заздалегідь сплановане — чоловіки приїхали до Львова і зареєструвалися саме на поїздку з Тарасом. Хлопця вбили в день від’їзду на тій же трасі, де на п’ять років пізніше знайдуть його тіло. Між селищами Бузова та Гуровщина його життя обірвали постріли з пістолета "ТТ". Їх, за даними СБУ, зробив Кінгісепп. Як повідомили у пресслужбі відомства, тіло закопали, а машину відігнали в гараж до знайомого.
Раніше "Телеграф" писав про розкрите вбивство та суд на Луганщині. Сім’я катувала і вбила чоловіка, у знущаннях брав участь син підліткового віку.
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