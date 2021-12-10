Под Тернополем украинцы превратили свой дом в сказку с известными героями: фото и видео впечатляют

Небольшое село Кровинка в Тернопольском районе может стать настоящей Меккой для туристов.

Внимание проезжающих приковывают необычные скульптуры пары местных мастеров. Во дворе семьи Котиков оживают сказочные миры и фантастические существа.

Про необычное увлечение рассказывает региональный канал "ИНТБ".

Увлечение началось еще в 2010 — с оригинального оформления колодца на даче, а в 2014 первую скульптуру сделали возле дома — "Лешего". Сейчас во дворе есть еще несколько объектов — беседка в сказочном стиле, в которой соединены и большие скульптуры, например дракон или Рататуй из мультика, и маленькие.

Во дворе много отдельно стоящих фигур

Основа для создания работ - мультипликации, мифология, литература

Возвели беседку не из кирпича. Основа — железная проволока и бетон. Внутри она также необычно украшена. Семья Котиков рассказывает, что к ним приезжают на фотосессии молодожены, а прохожие с интересом рассматривают конструкцию.

На входе всех гостей встречает пара котов над калиткой — они изображают сцену предложения брака.

Ранее "Телеграф" писал про туристические изюминки Украины, которые ждут посетителей: заповедники, горы, морские курорты и архитектурные диковинки.