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Під Тернополем українці перетворили свій будинок на казку з відомими героями: фото та відео вражають

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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З дроту та бетону чоловік із дружиною роблять фантастичні композиції.
З дроту та бетону чоловік із дружиною роблять фантастичні композиції.

Невелике село Кровинка у Тернопільському районі може стати справжньою Меккою для туристів.

Увагу подорожніх привертають незвичайні скульптури пари місцевих майстрів. На подвір’ї родини Котиків оживають казкові світи та фантастичні істоти.

Про незвичайне захоплення розповідає регіональний канал "ІНТБ".

Захоплення почалося ще у 2010 — з оригінального оформлення колодязя на дачі, а у 2014 першу скульптуру зробили біля будинку — "Лісовика". Зараз у дворі є ще кілька об’єктів — альтанка у казковому стилі, в якій поєднані й великі скульптури, наприклад, дракон або Рататуй з мультика, та маленькі.

У дворі багато фігур, що окремо стоять
У дворі багато фігур, що окремо стоять
Основа для створення робіт – мультиплікації, міфологія, література
Основа для створення робіт – мультиплікації, міфологія, література

Звели альтанку не з цегли. Основа — залізний дріт та бетон. Усередині вона також надзвичайно прикрашена. Родина Котиків розповідає, що до них приїжджають на фотосесії молодята, а перехожі з цікавістю розглядають конструкцію.

На вході всіх гостей зустрічає пара котів над хвірткою — вони зображують сцену пропозиції шлюбу.

Раніше "Телеграф" писав про туристичні родзинки України, які чекають на відвідувачів: заповідники, гори, морські курорти та архітектурні дива.

Теги:
#Туризм #Тернопільська область #Скульптура #Майстри
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