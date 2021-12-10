Зима в Украине в выходные преподнесет сюрприз: подробности и карта
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Суббота и воскресенье обещают быть теплыми, но осадки отступать не планируют
В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет: показатели температурных столбиков в большинстве украинских регионов подскочат до +9 градусов тепла, а в отдельных — до +11 градусов.
Такие данные обнародовала пресс-служба Украинского гидрометцентра.
Прогноз погоды на субботу, 11 декабря:
В северных областях страны прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, при этом на западе и востоке дождя и снега не предполагается. Температура воздуха в центре, на юге и востоке днем поднимется от +8 до +13 градусов тепла, а на севере от 5 до 8 градусов с плюсовыми отметками.
Жителей западных областей ожидает +4 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 декабря:
Дожди накроют запад и Одесскую область. В центральных регионах днем температура воздуха прогреется от +4 до +6 градусов. На севере от +3 до +5 градусов. В восточных регионах ожидается +4 градуса, а вот теплее всего будет на юге — до +11 градусов.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети, на предстоящие выходные ветер будет юго-восточным, довольно сильным и порывистым, иногда даже перерастающим в шторм.
Отметим также, что снижение температуры воздуха в Украине специалисты обещают на праздник Андрея, но отмечают, что серьезных морозов пока ожидать украинцам рано.
Ранее "Телеграф" писал, как украинские регионы страдают от первых снеговых осадков. В частности, жители Житомирщины жаловались на ледяной дождь и скользкие тротуары, а в столице мощный ветер сломал деревья и порвал линии электросвязи.
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