Зима в Украине в выходные преподнесет сюрприз: подробности и карта

Суббота и воскресенье обещают быть теплыми, но осадки отступать не планируют

В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет: показатели температурных столбиков в большинстве украинских регионов подскочат до +9 градусов тепла, а в отдельных — до +11 градусов.

Такие данные обнародовала пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды на субботу, 11 декабря:

В северных областях страны прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, при этом на западе и востоке дождя и снега не предполагается. Температура воздуха в центре, на юге и востоке днем поднимется от +8 до +13 градусов тепла, а на севере от 5 до 8 градусов с плюсовыми отметками.

Жителей западных областей ожидает +4 градуса.

Прогноз погоды на субботу, 11 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 12 декабря:

Дожди накроют запад и Одесскую область. В центральных регионах днем температура воздуха прогреется от +4 до +6 градусов. На севере от +3 до +5 градусов. В восточных регионах ожидается +4 градуса, а вот теплее всего будет на юге — до +11 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 декабря

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети, на предстоящие выходные ветер будет юго-восточным, довольно сильным и порывистым, иногда даже перерастающим в шторм.

Карта осадков и воздушных масс на ближайшие дни

Отметим также, что снижение температуры воздуха в Украине специалисты обещают на праздник Андрея, но отмечают, что серьезных морозов пока ожидать украинцам рано.

Ранее "Телеграф" писал, как украинские регионы страдают от первых снеговых осадков. В частности, жители Житомирщины жаловались на ледяной дождь и скользкие тротуары, а в столице мощный ветер сломал деревья и порвал линии электросвязи.