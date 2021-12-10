Зима в Україні у вихідні подарує сюрприз: подробиці та карта

Субота та неділя обіцяють бути теплими, але опади не відступатимуть

Найближчими днями в Україні суттєво потепліє: показники температурних стовпчиків у більшості українських регіонів підскочать до +9 градусів тепла, а в окремих — аж до +11 градусів.

Такі дані оприлюднила пресслужба Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди на суботу, 11 грудня:

У північних областях країни прогнозують невеликі опади у вигляді дощу, при цьому на заході та сході опадів не передбачається. Температура повітря у центрі, на півдні та сході вдень підніметься від +8 до +13 градусів тепла, а на півночі від 5 до 8 градусів з "плюсовими" позначками.

На жителів західних областей очікує +4 градуси.

Прогноз погоди на суботу, 11 грудня

Прогноз погоди на неділю, 12 грудня:

Дощитиме на заході та в Одеській області. У центральних регіонах удень температура повітря прогріється від +4 до +6 градусів. На півночі від +3 до +5 градусів. У східних регіонах очікується +4 гради тепла, а найтепліше буде на півдні — до +11 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 12 грудня

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в соцмережі, то на прийдешні вихідні вітер буде південно-східним, досить сильним і рвучким, подекуди навіть із штормовими поривами.

Карта опадів та повітрянних мас на найближчі дні

Відзначимо також, що зниження температури повітря в Україні фахівці обіцяють на свято Андрія, але зазначають, що серйозних морозів поки що очікувати зарано.

Раніше "Телеграф" писав, як українські регіони потерпають від перших снігових опадів. Зокрема жителі Житомирщини жалілися на крижаний дощ та слизькі тротуари, а у столиці потужний вітер поламав дерева та порвав лінії електрозвʼязку.