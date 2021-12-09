Транспортний колапс та масові травми пішоходів: погода в Україні готує неприємний сюрприз (фото, відео)

Погода в Україні сильно відрізнятиметься залежно від регіону, але подекуди вже відбуваються НП

У західну частину України прийшла справжня зима: від Ужгорода до Житомира — снігові опади та ожеледиця, які продовжаться і 10 грудня. На Вінниччині йтиме дощ, а решта країни проживе п’ятницю без масштабних опадів і крізь хмари пробиватиметься сонце.

Про це свідчать дані гідрометцентру України.

Очікується, що у західній частині вночі буде до -4 градусів, а вдень температура підніметься до +4-х. На сході вночі прогнозують +3+5, вдень +8 (докладніше дивись на карті).

Прогноз погоди в Україні

Проте негода вже наробила неприємностей — у Житомирі крижаний дощ спричинив травми понад 30 людей. У них діагностували переломи та забої.

А поки комунальники намагаються впоратися з наслідками негоди (за ніч висипали на дороги та тротуари 220 тонн протиожеледних засобів), місцеві жителі діляться у соцмережах вражаючими зимовими знімками.

У Києві вітер та дощі, а подекуди і мокрий сніг призвели до транспортних проблем та падіння дерев. Напередодні через зледеніння проводів стояли тролейбуси, були збої на трамваїв.

Постраждало кілька автомобілів на вулиці Гната Юри.

В області ситуація не краща — в Ірпені дерево стало справжнім шлагбаумом на одній із магістралей.

Серйозного покращення погодних умов у столиці чекати не доводиться. Інтенсивність дощу має знизитися у п’ятницю, він випаде у другій половині дня. Очікується плюсова температура вдень та вночі, аж до +7.

Прогноз погоди у столиці України

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