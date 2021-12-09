Свято без снігу? Синоптик розповіла, якою буде погода у Львові на католицьке Різдво

Синоптик розповіла, чи чекати наприкінці грудня суворих зимових морозів

Львів – одна з головних туристичних точок України, яка приваблює величезну кількість туристів у період різдвяних та новорічних свят. Перша з таких дат, яка є в нашій країні офіційним вихідним – 25 грудня, Різдво за Григоріанським календарем. Яку погоду очікувати у цей день у Львові – "Телеграф" дізнався у завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової.

За словами синоптика, на туристів очікує спокійна синоптична ситуація у Львові в період цього свята і після. Можливі опади у вигляді мокрого снігу, але хуртовин і завірух чекати не варто. Вдень температура повітря підніматиметься вище 0 і досягатиме до +5 градусів.

Нагадаємо, у грудні синоптики прогнозують температуру повітря вище, ніж передбачає кліматична норма. Але незважаючи на теплі дні, як пізньої осені, очікуються й морози до -15 градусів. Детальний прогноз на місяць нашому виданню дав синоптик Ігор Кібальчич.

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Як повідомляв "Телеграф" раніше, туристичні оператори пропонують українцям провести новорічні вихідні у подорожах за кордоном. Вибір країн, куди можна відправитися зустрічати Новий рік, найрізноманітніший. Можна покататися на лижах і насолодитися зимовою казкою в Європі, так і влаштувати релакс і пляжний відпочинок в екзотичних країнах.