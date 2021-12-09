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Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Рождественский Львов Новость обновлена 09 декабря 2021, 07:15
Рождественский Львов

Синоптик рассказала, ждать ли в конце декабря суровых зимних морозов

Львов – одна из главных туристических точек Украины, которая привлекает огромное количество туристов в период рождественских и новогодних праздников. Первая из таких дат, которая является в нашей стране официальным выходным – 25 декабря, Рождество по Григорианскому календарю. Какую погоду ожидать в этот день во Львове – "Телеграф" узнал у заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой.

По словам синоптика, туристов ожидает спокойная синоптическая ситуация во Львове в период этого праздника и после. Возможны осадки в виде мокрого снега, но метелей и завирух ждать не стоит. Днем температура воздуха будет подниматься выше 0 и достигать до +5 градусов.

Напомним, в декабре синоптики прогнозируют температуру воздуха выше, чем предполагает климатическая норма. Но несмотря на теплые дни, как поздней осенью, ожидаются и морозы до -15 градусов. Подробный прогноз на месяц нашему изданию дал синоптик Игорь Кибальчич.

Как сообщал "Телеграф" ранее, туристические операторы предлагают украинцам провести новогодние выходные в путешествиях за границей. Выбор стран, куда можно отправиться встречать Новый год, самый разнообразный. Можно как покататься на лыжах и насладиться зимней сказкой в Европе, так и устроить релакс и пляжный отдых в экзотических странах.

Теги:
#Погода #Львов #Погода в Украине #Рождество 25 декабря
Рождественский Львов
Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
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