Укр

Полиция конфисковала тонны конопли, которую дельцы выращивали на госпредприятии (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Для растений создали все условия Новость обновлена 11 декабря 2021, 15:50
Для растений создали все условия

Сумма, в которую оценили изъятое — 55 млн грн.

Рекордный "улов" каннабиса нашли на Сумщине. Особенностью конфискованного является не только цена и огромный вес в 5,5 тонны, но и место выращивания. Предприимчивые дельцы обосновались на госпредприятии.

Об этом сообщает региональная прокуратура.

"Плантацию" обнаружили в Глухове. Процесс был организован по всем правилам, чтобы растения чувствовали себя максимально комфортно — со специальным освещением и капельным поливом. Маскировались они под легальное предприятие.

Конопля росла на территории госпредприятия
Конопля росла на территории госпредприятия
За "фермой" ухаживали
За "фермой" ухаживали

Обыски проходили в 13 местах Сумской и Киевской областей. Найдены были 72 куста, семена, документация и технические средства.

Полиция сообщает об изъятии более чем полутора тысяч мешков и коробок с марихуаноподобным растением. Вес каждого — минимум 5,5 и максимум 60 кг.

Обыски проводились сразу в нескольких местах 9 декабря
Обыски проводились сразу в нескольких местах 9 декабря
1554 емкости, по словам полиции, изъяли в результате обысков
1554 емкости, по словам полиции, изъяли в результате обысков

Уголовное дело открыли сразу по трем наркостатьям (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 УК Украины). Обыски прошли также в домах, авто и на местах работы вероятных фигурантов.

Ранее "Телеграф" писал о том, как неожиданно вскрылся нелегальный наркобизнес по выращиванию марихуаны в США. Там грузовик въехал в стену жилого дома за которой была теплица.

Теги:
#Сумская область #Полиция #Марихуана #Конопля #Каннабис
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