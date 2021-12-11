Полиция конфисковала тонны конопли, которую дельцы выращивали на госпредприятии (фото)
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Сумма, в которую оценили изъятое — 55 млн грн.
Рекордный "улов" каннабиса нашли на Сумщине. Особенностью конфискованного является не только цена и огромный вес в 5,5 тонны, но и место выращивания. Предприимчивые дельцы обосновались на госпредприятии.
Об этом сообщает региональная прокуратура.
"Плантацию" обнаружили в Глухове. Процесс был организован по всем правилам, чтобы растения чувствовали себя максимально комфортно — со специальным освещением и капельным поливом. Маскировались они под легальное предприятие.
Обыски проходили в 13 местах Сумской и Киевской областей. Найдены были 72 куста, семена, документация и технические средства.
Полиция сообщает об изъятии более чем полутора тысяч мешков и коробок с марихуаноподобным растением. Вес каждого — минимум 5,5 и максимум 60 кг.
Уголовное дело открыли сразу по трем наркостатьям (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 УК Украины). Обыски прошли также в домах, авто и на местах работы вероятных фигурантов.
Ранее "Телеграф" писал о том, как неожиданно вскрылся нелегальный наркобизнес по выращиванию марихуаны в США. Там грузовик въехал в стену жилого дома за которой была теплица.
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