Поліція конфіскувала тонни конопель, які ділки вирощували на держпідприємстві (фото)

Сума, в яку оцінили вилучене — 55 млн грн.

Рекордний "улов" канабісу знайшли на Сумщині. Особливістю конфіскованого є не лише ціна та величезна вага у 5,5 тонни, а й місце вирощування. Заповзятливі ділки влаштувалися на держпідприємстві.

Про це повідомляє регіональна прокуратура.

"Плантацію" виявили у Глухові. Процес був організований за всіма правилами, щоб рослини почувалися максимально комфортно — зі спеціальним освітленням та краплинним поливом. Маскувалися вони під легальне підприємство.

Коноплі росли на території держпідприємства

За "фермою" доглядали

Обшуки проходили у 13 місцях Сумської та Київської областей. Знайдені було 72 кущі, насіння, документація та технічні засоби.

Поліція повідомляє про вилучення більш ніж півтори тисячі мішків та коробок з марихуаноподібною рослиною. Вага кожного – мінімум 5,5 та максимум 60 кг.

Обшук проводився відразу в кількох місцях 9 грудня

1554 ємності, за словами поліції, вилучили внаслідок обшуків

Кримінальну справу відкрили одразу за трьома наркостаттями (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 КК України). Обшуки пройшли також у будинках, авто та на місцях роботи ймовірних фігурантів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як несподівано розкрився нелегальний наркобізнес з вирощування марихуани в США. Там вантажівка в’їхала в стіну житлового будинку, за якою була теплиця.