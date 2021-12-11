Рус

Поліція конфіскувала тонни конопель, які ділки вирощували на держпідприємстві (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
78
Для рослин створили всі умови Новина оновлена 11 грудня 2021, 15:50
Для рослин створили всі умови

Сума, в яку оцінили вилучене — 55 млн грн.

Рекордний "улов" канабісу знайшли на Сумщині. Особливістю конфіскованого є не лише ціна та величезна вага у 5,5 тонни, а й місце вирощування. Заповзятливі ділки влаштувалися на держпідприємстві.

Про це повідомляє регіональна прокуратура.

"Плантацію" виявили у Глухові. Процес був організований за всіма правилами, щоб рослини почувалися максимально комфортно — зі спеціальним освітленням та краплинним поливом. Маскувалися вони під легальне підприємство.

Коноплі росли на території держпідприємства
Коноплі росли на території держпідприємства
За "фермою" доглядали
За "фермою" доглядали

Обшуки проходили у 13 місцях Сумської та Київської областей. Знайдені було 72 кущі, насіння, документація та технічні засоби.

Поліція повідомляє про вилучення більш ніж півтори тисячі мішків та коробок з марихуаноподібною рослиною. Вага кожного – мінімум 5,5 та максимум 60 кг.

Обшук проводився відразу в кількох місцях 9 грудня
Обшук проводився відразу в кількох місцях 9 грудня
1554 ємності, за словами поліції, вилучили внаслідок обшуків
1554 ємності, за словами поліції, вилучили внаслідок обшуків

Кримінальну справу відкрили одразу за трьома наркостаттями (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 КК України). Обшуки пройшли також у будинках, авто та на місцях роботи ймовірних фігурантів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як несподівано розкрився нелегальний наркобізнес з вирощування марихуани в США. Там вантажівка в’їхала в стіну житлового будинку, за якою була теплиця.

Теги:
#Сумська область #Поліція #Марихуана #Конопля #Канабіс
Колишній член ТКГ пропонує своє бачення особливого статусу для східних областей України
Політика
Без амністії розмови про мир на Донбасі є лише імітацією — Вітольд Фокін
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Колишній член ТКГ пропонує своє бачення особливого статусу для східних областей України
Без амністії розмови про мир на Донбасі є лише імітацією — Вітольд Фокін
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
"Зашквар місяця": у мережі відреагували на скандальне відео із заступником голови МВС на блокопосту
Дата публікації
Категорія
Наслідки ДТП поблизу Брусилова Чернігівської області
"Жертв могло бути менше": розслідування смертельної ДТП з автобусом під Черніговом дало несподівані результати
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" хочуть зберегти якнайбільше "штиків" у наступному скликанні Ради
Брудна історія: заради порятунку “Слуг” влада думає переносити вибори та залишати “мажоритарку”