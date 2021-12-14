В Полтаве двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком (видео)

Мальчику под наркозом наложили 5 швов на язык

В Полтаве в детском саду разгорелся скандал из-за того, что двухлетний мальчик вернулся домой с разрезанным язычком. Воспитатели заведения объяснения этому не нашли.

Об этом говорится в сюжете poltavske.tv, передает "Телеграф".

К журналистам обратилась мама двухлетнего мальчика Елена Маилова. Она сообщила, что по приходу домой из детского сада в пятницу, 10 декабря, ребенок выдвинул язычок и просил поцеловать, потому что ему болит. Увиденное испугало женщину – язык был разрезан.

Мама мальчика сразу позвонила воспитательнице садика с просьбой объяснить, что произошло, однако объяснений не услышала. Воспитательница приехала в тот же вечер домой к мальчику, а ребенка отвезли в Детскую городскую клиническую больницу.

Под наркозом двухлетнему мальчику наложили 5 швов, после чего еще трое суток ребенка лечили в стационаре. Сейчас родители пытаются добиться хоть какой-нибудь информации о случившемся. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в ДУЗ №34 "Журавлик", который находится на улице Циолковского, 44. Стоит отметить, что в соцсетях как маму, так и сам садик, характеризуют только положительно.

Мальчик разрезал язык в полтавском садике "Журавлик"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кременчуге на прогулке на детей в саду упало дерево – девочка не выжила, у мальчика диагностировали перелом бедра. Дерево упало из-за сильного ветра, сообщается, что оно не было аварийным.