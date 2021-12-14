У Полтаві дворічний малюк прийшов із дитсадка з розрізаним язиком (відео)

Хлопчику під наркозом наклали 5 швів на язик

У Полтаві у дитячому садочку розгорівся скандал через те, що дворічний хлопчик повернувся додому з розрізаним язичком. Вихователі закладу пояснень цьому не знайшли.

Про це йдеться у сюжеті poltavske.tv, передає "Телеграф".

До журналістів звернулася мама дворічного хлопчика Олена Маїлова. Вона повідомила, що по приходу додому з дитячого садочка у п’ятницю, 10 грудня, дитина висунула язичок і просила поцілувати, бо їй болить. Побачене налякало жінку — язик був розрізаним.

Мама хлопчика одразу зателефонувала виховательці садочка із проханням пояснити, що сталося, однак пояснень не почула. Вихователька приїхала у той же вечір додому до хлопчика, а дитину відвезли до Дитячої міської клінічної лікарні.

Під наркозом дворічному хлопчику наклали 5 швів, після чого ще три доби дитину лікували у стаціонарі. Зараз батьки намагаються добитися хоч якоїсь інформації про те, що сталося. Мама хлопчика звернулася із заявою у поліцію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент трапився у ДНЗ №34 "Журавлик", який знаходиться на вулиці Ціолковського, 44. Варто зазначити, що у соцмережах як маму, так і сам садочок, характеризують лише позитивно.

Хлопчик розрізав язик у полтавському садочку "Журавлик"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кременчуці на прогулянці на дітей у саду впало дерево — дівчинка не вижила, у хлопчика діагностували перелом стегна. Дерево впало через сильний вітер, повідомляється, що воно не було аварійним.