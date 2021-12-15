"Перед названием – ставить приставку Зе": в Украине назвали город именем президента

"За" проголосовали 348 народных избранников

Верховная Рада Украины поддержала решение о возвращении населенному пункту исторического названия и переименовала Владимир-Волынский во Владимир.

Соответствующее постановление было поддержано 348 нардепами во время очередного заседания парламента в среду, 15 декабря.

Следовательно, согласно официальному документу, предусматривается изменение названия города Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир.

При этом сами жители Украины такого решения правительства понять не могут и подчеркивают, что в стране есть множество других проблем, на которые действительно нужно обращать внимание, а не называть города "в честь президента Зеленского".

Скриншот с реакциями пользователей на смену названию города

Кое-кто даже предлагает добавить в названии города приставку "Зе" или длительное время не церемониться, а сразу дать населенному пункту название "Зеленский".

Украинцы изменением названия насленного пункта недовольны

Отметим, что первые исторические упоминания о населенном пункте датированы еще 988 годом, когда киевский князь Владимир Великий во время похода на волынские земли "прибрал к рукам" языческий город под названием Ладомир, а после захвата принял решение назвать его своим именем.

Приставку "Волынск" добавили уже в царские времена и то исключительно для того, чтобы отличать город от российского Владимира.

Ранее "Телеграф" писал, как российский чиновник предложил переименовать один из населенных пунктов РФ в честь президента Владимира Путина ведь по его мнению, это поможет решить большинство проблем города.