"Перед названием – ставить приставку Зе": в Украине назвали город именем президента
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"За" проголосовали 348 народных избранников
Верховная Рада Украины поддержала решение о возвращении населенному пункту исторического названия и переименовала Владимир-Волынский во Владимир.
Соответствующее постановление было поддержано 348 нардепами во время очередного заседания парламента в среду, 15 декабря.
Следовательно, согласно официальному документу, предусматривается изменение названия города Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир.
При этом сами жители Украины такого решения правительства понять не могут и подчеркивают, что в стране есть множество других проблем, на которые действительно нужно обращать внимание, а не называть города "в честь президента Зеленского".
Кое-кто даже предлагает добавить в названии города приставку "Зе" или длительное время не церемониться, а сразу дать населенному пункту название "Зеленский".
Отметим, что первые исторические упоминания о населенном пункте датированы еще 988 годом, когда киевский князь Владимир Великий во время похода на волынские земли "прибрал к рукам" языческий город под названием Ладомир, а после захвата принял решение назвать его своим именем.
Приставку "Волынск" добавили уже в царские времена и то исключительно для того, чтобы отличать город от российского Владимира.
Ранее "Телеграф" писал, как российский чиновник предложил переименовать один из населенных пунктов РФ в честь президента Владимира Путина ведь по его мнению, это поможет решить большинство проблем города.
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