"Перед назвою – ставити приставку Зе": в Україні назвали місто ім'ям президента

"За" проголосували 348 народних обранців

Верховна Рада України підтримала рішення щодо повернення населеному пункту історичної назви та перейменувала Володимир-Волинський у Володимир.

Відповідну постанову підтримали 348 нардепів під час чергового засідання парламенту у середу, 15 грудня.

Відтак, згідно з офіційним документом, передбачається зміна назви міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир.

При цьому самі ж жителі України такого рішення уряду зрозуміти не можуть та наголошують, що в країні є купа інших проблем, на які дійсно потрібно звертати увагу, а не називати міста "на честь президента Зеленського".

Скріншот із реакціями користувачів на зміну назви міста

Дехто навіть пропонує додати до назви приставку "Зе" або тривалий час не церемонитись і одразу дати населеному пункту назву "Зеленський".

Українці зміною назви насленого пункта не задоволені

Відзначимо, що перші історичні згадки про населений пункт датовані ще 988 роком, коли київський князь Володимир Великий, під час походу на волинські землі "прибрав до рук" язичницьке місто під назвою Ладомир, а після захоплення прийняв рішення назвати його своїм іменем.

Приставку "Волинськ" додали вже у царські часи і то, виключно для того, аби відрізняти місто від російського Владимира.

Раніше "Телеграф" писав, як російський чиновник запропонував перейменувати один з населених пунктів РФ на честь президента Володимира Путіна, адже, на його думку, це допоможе вирішити більшість проблем міста.