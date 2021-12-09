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Велике місто в Росії хочуть перейменувати на Путінград, щоб чиновники перестали "косячити"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Архангельськ Новина оновлена 09 грудня 2021, 17:14
Архангельськ

На думку колишнього чиновника, це вирішить усі проблеми міста.

Ексглава російського Архангельська Олександр Донський висловив ідею, що місто непогано було б перейменувати на честь президента Володимира Путіна.

Про це пише місцеве видання 29.ru.

За його словами, перейменування Архангельська на Путінград дасть "сильний поштовх для міста". Донський переконаний, що після такої зміни в місті чиновники почнуть старанно ставитися до своїх посадових обов’язків, перестануть "косячити" і старанно освоюватимуть бюджетні гроші.

"Область назвати Ангельською, а столицю — Путінградом. Тобто Путінград в Ангельській області. Я думаю, це буде круто", — заявив він.

Колишній мер вважає, що після перейменування в місто прийдуть туристи, а вся комерційна нерухомість буде викуплена представниками бізнесу.

Крім того, він заявив, що вже працює над ідеєю створення нового герба, тому що старий викликає багато питань через зображення на ньому чорта. Донський вважає, що він викликає негативні асоціації у приїжджих.

Герб Архангельська
Герб Архангельська
Архангельськ на карті
Архангельськ на карті

Як повідомлялося раніше, мешканцям одного села в Росії провели інтернет, через що місцеві одразу почали обурюватися, що це було зроблено без відома мешканців, та й взагалі кабелі погано впливають на дітей.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Архангельськ
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