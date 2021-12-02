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Мешканцям села у Росії "підключили інтернет для вередливості дітей": місцеві у гніві (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Підступна змова розкрита
Підступна змова розкрита

Інтернет не пройде!

Схоже, тема 5G вишок дуже насторожує простий люд, через що деякі починають бачити всесвітню змову навіть в оптоволоконних кабелях.

Подібними роздумами поділилася одна з мешканок Росії, яка стурбувалася впливом всесвітнього павутиння на "вередливість дітей". Відповідне відео було розміщено у телеграм-каналі MDK.

За її словами, електрики посміли без відома мешканців підключити інтернет у її селі, та й до того ж повісили кабель дуже низько.

Обурення також додало те, що кабель проведено лише з одного боку вулиці. Це жінка пов’язує з тим, що з іншого боку живе "Марина з адміністрації".

Вона закликала "розібратися" із ситуацією, оскільки на її боці вулиці "переважно живуть діти".

У мережі ж її стривоженість сприйняли з гумором і вже почали жартувати про "шапочки з фольги" і "найкращу радянську освіту".

Як повідомлялося раніше, жителі села Ропша неподалік Санкт-Петербурга поскаржилися, що адміністрація зробила платний доступ до громадської колонки, з якої набирали воду багато жителів населеного пункту.

Тим часом на Алтаї жителі розповіли, що через те, що в деяких районах закінчилося вугілля, місцевим доводиться незаконно пиляти клени, щоб хоч якось зігрітися взимку.

Теги:
#Росія #Інтернет #Гумор
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