Жителям села в России "подключили интернет для вредности детей": местные в гневе (видео)
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Интернет не пройдет!
Похоже, тема 5G вышек очень сильно настораживает простой люд, из-за чего некоторые начинают видеть всемирный заговор даже в оптоволоконных кабелях.
Подобными размышлениями поделилась одна из жительниц России, которая обеспокоилась влиянием всемирной паутины на "вредность детей". Соответствующее видео было размещено в телеграм-канале MDK.
По ее словам, электрики посмели без ведома жителей подключить интернет в ее селе, ди и к тому же повесили кабель очень низко.
Возмущения также добавило то, что кабель проведен только по одной стороне улицы. Это женщина связывает с тем, что на другой стороне живет "Марина из администрации".
Она призвала "разобраться" с ситуацией, поскольку на ее стороне улицы "в основном живут дети".
В сети же ее встревоженность восприняли с юмором и уже начали шутить о "шапочках из фольги" и "самом лучшем советском образовании".
Как сообщалось ранее, жители села Ропша неподалеку от Санкт-Петербурга пожаловались, что администрация сделала платный доступ к общественной колонке, из которой набирали воду многие жители населенного пункта.
А тем временем на Алтае жители рассказали, что из-за того, что в некоторых районах закончился уголь, местным приходится незаконно пилить клены, чтобы хоть как-то согреться зимой.
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