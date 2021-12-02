Укр

Жителям села в России "подключили интернет для вредности детей": местные в гневе (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Коварный заговор раскрыт
Коварный заговор раскрыт

Интернет не пройдет!

Похоже, тема 5G вышек очень сильно настораживает простой люд, из-за чего некоторые начинают видеть всемирный заговор даже в оптоволоконных кабелях.

Подобными размышлениями поделилась одна из жительниц России, которая обеспокоилась влиянием всемирной паутины на "вредность детей". Соответствующее видео было размещено в телеграм-канале MDK.

По ее словам, электрики посмели без ведома жителей подключить интернет в ее селе, ди и к тому же повесили кабель очень низко.

Возмущения также добавило то, что кабель проведен только по одной стороне улицы. Это женщина связывает с тем, что на другой стороне живет "Марина из администрации".

Она призвала "разобраться" с ситуацией, поскольку на ее стороне улицы "в основном живут дети".

В сети же ее встревоженность восприняли с юмором и уже начали шутить о "шапочках из фольги" и "самом лучшем советском образовании".

Как сообщалось ранее, жители села Ропша неподалеку от Санкт-Петербурга пожаловались, что администрация сделала платный доступ к общественной колонке, из которой набирали воду многие жители населенного пункта.

А тем временем на Алтае жители рассказали, что из-за того, что в некоторых районах закончился уголь, местным приходится незаконно пилить клены, чтобы хоть как-то согреться зимой.

Теги:
#Россия #Интернет #Юмор
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