"Скоро за воздух будем платить": жители села под Питером пожаловались на платный доступ к колодцу

В российском поселке вспыхнул скандал из-за платной колонки на общественном колодце.

В России хоть еще и не ввели налог на воздух, однако местные власти отдельных населенных пунктов уже решили продавать воду из уличной колонки за деньги.

Видео соответствующего нововведения было заснято жительницей села Ропша, что неподалеку от Санкт-Петербурга и обнародовано телеграм-каналом "MDK Спб".

Женщина говорит, что ранее к этой колонке приходили местные жители, чтобы набрать воды бесплатно, однако теперь для ее получения необходимо приложить карту. При этом наличные деньги терминал не принимает.

В комментариях это улучшение встретили с критикой, хотя некоторые заявили, что карту туда нужно прикладывать не банковскую, а для включения подачи. Впрочем, другие напомнили, что и за нее надо заплатить.

Кроме того, там подчеркнули, что вода в колонке подается не из водоканала, а подключена к обычному колодцу.

Ропша на карте

Как сообщалось ранее, о проблемах с расценками ранее жаловались и жители Москвы. Так одна из коренных москвичек рассказала, что похоронные услуги в российской столице могут не только обойтись в крупную сумму, но и поставить перед надобностью долго разбираться с местной бюрократией.