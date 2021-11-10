"Скоро за повітря платитимемо": мешканці села під Пітером поскаржилися на платний доступ до криниці

У російському селищі спалахнув скандал через платну колонку на громадському колодязі.

У Росії хоч ще й не ввели податок на повітря, проте місцева влада окремих населених пунктів уже вирішила продавати воду з вуличного стовпчика за гроші.

Відео відповідного нововведення було знято мешканкою села Ропша, що неподалік Санкт-Петербурга та оприлюднене телеграм-каналом "MDK Спб".

Жінка каже, що раніше до цієї колонки приходили місцеві жителі, щоби набрати води безкоштовно, проте тепер для її отримання необхідно додати картку. При цьому готівку термінал не приймає.

У коментарях це покращення зустріли з критикою, хоча дехто заявив, що карту туди потрібно прикладати не банківську, а для включення подачі. Втім, інші нагадали, що за неї треба заплатити.

Крім того, там наголосили, що вода в колонці подається не з водоканалу, а підключена до звичайної криниці.

Ропша на карті

Як повідомлялося раніше, про проблеми з розцінками раніше скаржилися жителі Москви. Так одна з корінних москвичок розповіла, що похоронні послуги в російській столиці можуть не тільки обійтися у велику суму, а й поставити перед необхідністю довго знатися на місцевій бюрократії.