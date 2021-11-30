Укр

"Хохотали над х*хлами, а сами мерзнем": россияне пилят клены, чтобы согреться (видео)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дефицит угля
Дефицит угля

Катастрофическая ситуация наблюдается в Алтайском крае РФ

Жители Алтайского края соседней России заявили о том, что в некоторых районах округа полностью закончился уголь. Местным приходиться незаконно пилить деревья, чтобы хоть как-то обогреть свои дома.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. 

Самая сложная ситуация наблюдается в селах Локтевского района. Местные жители говорят о том, что такой нехватки угля не было даже в 90-х годах. Люди пилят клены, рубят мелко древесину, чтобы согреть свои дома. 

Сообщается, уголь есть в соседних районах, однако его нет возможности там закупить из-за огромной, по местным меркам, цены на доставку — она превышает 5-7 тысяч рублей.

На происходящее в Алтайском крае отреагировали местные бизнесмены. По их мнению, всему виной высокий спрос на топливо в Юго-Восточной Азии. Именно туда продают уголь из Кузбасса, Хакасии, Якутии, поскольку Азия платит за него гораздо больше, чем могут предложить в РФ — по 230 долларов за тонну. Местным предприятиям приходится покупать топливо в Казахстане, однако в этом году угля катастрофически не хватает, заявил менеджер компании "Тяга" Сергей Крысанов.

Тем временем в комментариях разгорелась настоящая дискуссия в отношении нехватки угля. В частности, больше всего шума наделал пользователь, написавший "хохотали над х*хлами, а сами мерзнем".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина и еще более 40 стран мира собираются отказаться от использования ископаемого угля, как огромной части энергетического комплекса. Такое решение было подписано во время климатического саммита в Шотландии.

Теги:
#Уголь #Россия #Алтайский край #Дефицит
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